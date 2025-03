In Tunisia il congresso Confederazione Italiani nel Mondo

Si terrà a Tunisi, Cartagine e Hammamet, dal 4 al 6 aprile 2025, il XIV Congresso Mondiale della Confederazione degli Italiani nel Mondo (C.I.M.), la principale realtà associativa impegnata nella tutela e promozione degli italiani all'estero. L'evento, ospitato presso l'Hotel El Mouradi Gammarth, vedrà la partecipazione di oltre 200 delegati provenienti da 33 Paesi, in rappresentanza di circa duemila associazioni aderenti alla C.I.M.Tema centrale dell'evento sarà "L'Italia di ritorno per lo sviluppo economico del Paese di origine e quello di accoglimento", un argomento di grande attualità che intende sottolineare il ruolo fondamentale degli italiani nel mondo come risorsa per il rilancio economico, culturale e sociale dell'Italia e dei Paesi che li ospitano. Il congresso, che si svolgera in collaborazione con il Comites Tunisia, si concluderà con l'elezione degli organi statutari della Confederazione.

