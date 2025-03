Da governo misure per favorire l'export olio d'oliva in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 10 MAR - L'esecutivo tunisino ha annunciato una serie di misure con lo scopo di rinnovare il settore dell'olio d'oliva e facilitare le esportazioni di questo prodotto che rappresenta uno dei pilastri del settore agroalimentare del Paese. Lo si legge in una nota del governo, al termine di una riunione del Consiglio dei ministri presieduta dal premier, Kamel Maddouri.Tra le misure annunciate, la realizzazione di uno studio strategico sulle prospettive di sviluppo del settore dell'olio d'oliva in termini di produzione, trasformazione, valorizzazione ed esportazione, un piano per la ristrutturazione dell'Ufficio nazionale dell'Olio (Onh), al fine di aumentarne l'efficienza, la sovvenzione del costo del trasporto marittimo del 50% verso tutte le destinazioni eccetto Francia, Italia e Spagna e il costo del trasporto aereo del 70% per l'olio d'oliva in scatola verso tutte le destinazioni a livello globale. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA