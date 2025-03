Enac in Libia per valutare standard di sicurezza Ue nei voli

Il direttore generale facente funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), Fabio Nicolai, è arrivato ieri a Tripoli alla guida di una delegazione di esperti in sicurezza aerea per una visita che ha l'obiettivo di valutare i progressi della Libia nel soddisfare gli standard di sicurezza dell'Ue. Lo riferisce da ieri il sito Libya Review con un testo parzialmente confermato dall'ufficio stampa dell'Enac segnalando che la visita è stata programmata nell'ambito di un accordo tecnico siglato tra lo stesso Ente italiano e la Lycaa, l'Aviazione civile libica.Si tratta di un "passaggio cruciale" verso la revoca del divieto di volo imposto alle compagnie aeree libiche dall'Unione Europea nel 2014, ricorda il sito. La valutazione, della durata di cinque giorni, prevede "un'analisi dettagliata" delle normative libiche in materia di aviazione, delle qualifiche del personale tecnico, dei programmi di supervisione delle compagnie aeree e delle misure di sicurezza digitale. Il team valuterà i progressi compiuti dalla Libia per adeguarsi agli standard Ue sulla sicurezza dei voli."A marzo, la Commissione Europea terrà un incontro a Bruxelles con i funzionari dell'aviazione libica", ricorda il Libya Review e il rapporto della delegazione italiana "avrà un ruolo chiave" in queste discussioni, fornendo l'ultima valutazione indipendente sulla sicurezza da parte di specialisti europei. Prima di lasciare la Libia, il team italiano presenterà una valutazione preliminare al Ministro dei Trasporti libico. Le conclusioni delineeranno i progressi compiuti, le sfide ancora presenti e le aree che necessitano di ulteriori miglioramenti.Nel giugno 2023, la Commissione Europea ha prorogato il divieto di volo per le compagnie aeree libiche, citando persistenti preoccupazioni in materia di sicurezza.

