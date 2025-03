In Tunisia occorrono fondi per combattere cambiamento clima

TUNISI - "Nonostante tutti gli sforzi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, la Tunisia non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati a causa della mancanza di finanziamenti e investimenti". Lo ha detto il ministro tunisino dell'Ambiente, Habib Abid, in occasione della presentazione del National Climate Policy Plan osservando tuttavia, che "la Tunisia ha recentemente riconquistato la fiducia di finanziatori e organizzazioni internazionali". "Siamo in procinto di reintegrarci nei sistemi e nei fondi globali. A questo proposito, abbiamo firmato diversi accordi nel 2024 con vari paesi, che ci hanno consentito di garantire investimenti, come accordi nel campo dell'energia pulita in cooperazione con il Giappone, tra cui la creazione di due impianti di produzione di energia a Kairouan e Sidi Bouzid, ha detto il ministro, sottolineando di aver anche completato impianti di valorizzazione dei rifiuti a Sousse e Djerba, con un altro impianto pianificato a Beja." Il National Climate Policy Plan, che dura cinque anni, ha visto il coinvolgimento di diversi ministeri (Industria, miniere ed energia; Agricoltura, risorse idriche e pesca; Finanze, economia e pianificazione; e Ambiente), così come istituzioni del settore privato e finanziatori internazionali.



Abid ha sottolineato che l'accordo di Parigi obbliga tutti i paesi a presentare programmi per ridurre le emissioni di gas serra e affrontare il cambiamento climatico. La Tunisia, come altri paesi, è minacciata dal cambiamento climatico, tra cui l'aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni, soprattutto negli ultimi cinque anni. Pertanto, "vogliamo inviare un messaggio al mondo che la Tunisia è impegnata a rispettare i propri obblighi in vari settori, come trasporti, industria e consumo di energia".



Tra i progetti annunciati, la "Green Belt" un tratto di 25 chilometri che parte dal Golfo di Gabes verso il Governatorato di Sfax, estendendosi attraverso Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa e Kasserine, fino al confine tra Tunisia e Algeria che prevede rimboschimento, sviluppo pastorale, valorizzazione delle risorse agricole e ambientali e sfruttamento del potenziale economico della regione e una nuova strategia idrica per il 2050 per affrontare gli effetti del cambiamento climatico, concentrandosi su soluzioni alternative come risorse idriche non convenzionali, trattamento delle acque reflue e desalinizzazione dell'acqua di mare. Tuttavia, queste soluzioni sono costose e ad alto consumo energetico, evidenziando la necessità di bilanciare la salvaguardia ambientale con la crescente domanda di acqua, per cui è urgente una gestione efficace delle risorse idriche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA