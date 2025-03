Tunisia: entro settembre strategia contro spreco alimentare

TUNISI - In Tunisia sarà implementata entro settembre una strategia nazionale per combattere lo spreco alimentare. Lo ha detto il direttore dell'Istituto nazionale della consumo (Inc), Mohamed Chokri Rejeb, durante una giornata informativa su "Lo spreco alimentare in Tunisia: problemi, soluzioni e azioni collettive". Implementata dall'Inc, in collaborazione con i ministeri competenti (commercio, agricoltura, industria), questa strategia mira a sensibilizzare sugli impatti socioeconomici e ambientali dello spreco alimentare, coinvolgendo tutte le parti interessate (consumatori, industrie, albergatori, ristoratori, società civile).



Essa sarà accompagnata da un piano d'azione che delinea le responsabilità di ciascuna parte, ha indicato durante questo evento organizzato a Tunisi dall'Inc, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). "L'evento segna l'inizio dello sviluppo di questa strategia e mira a raccogliere proposte e raccomandazioni da tutte le parti interessate", ha sottolineato Rejeb. La direttrice dello staff del ministro del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni, Lamia Abroug, ha sottolineato l'importanza di questa strategia alla luce dei risultati insufficienti di tutti gli sforzi precedenti per combattere lo spreco alimentare. "Combattere questo fenomeno non è più un'opzione, ma un obbligo", ha affermato, chiedendo un cambiamento nei comportamenti di consumo a causa degli impatti significativi dello spreco alimentare (sovrasfruttamento delle risorse naturali e idriche, aumento delle emissioni di gas serra.). "Lo spreco alimentare nelle famiglie tunisine ammonta al 5% della spesa alimentare, per un totale di 910 milioni di dinari nel 2021", ha sottolineato il direttore degli studi e delle indagini presso l'Inc, Zoubeir Rebah. I principali alimenti sprecati sono il pane (16% delle quantità consumate), i prodotti a base di cereali (10%) e le verdure (7%). Lo spreco alimentare rappresenta una sfida importante a livello globale, ma anche nazionale, in particolare in Tunisia, dove quantità significative di cibo vengono sprecate in ogni fase della filiera alimentare. Nel 2011, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha stimato che circa un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo viene perso o sprecato. In Tunisia, lo spreco alimentare è aggravato da diversi fattori, come pratiche di consumo non sostenibili, mancanza di consapevolezza dell'importanza della gestione delle risorse alimentari, nonché inefficienze nella filiera di distribuzione e consumo alimentare e nella gestione delle risorse alimentari.

