Colloquio tra Salvini e il collega egiziano sui trasporti

Si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e il suo omologo egiziano Kamel el-Wazir, in cui i due vicepremier "hanno discusso il rafforzamento della cooperazione bilaterale e la creazione di un partenariato strategico nei diversi settori dei trasporti".Lo riferisce su Facebook la presidenza del Consiglio dei ministri egiziano.El-Wazir ha elogiato "la solidità delle relazioni egiziano-italiane" e il lavoro congiunto su progetti come il "trasporto intelligente su strada, metro, ferrovie e trasporto marittimo", sottolineando l'apertura dell'Egitto a collaborazioni globali in un "promettente clima" favorevole agli di investimenti. Oggetto del colloquio sono stati i "negoziati (...) Ferrovie dello Stato Italiane per per un'eventuale gestione della rete di treni ad alta velocità in Egitto, oltre agli sviluppi della collaborazione con la società italiana Mermec nel settore ferroviario, tra cui la fornitura di una macchina per l'ispezione delle rotaie e il miglioramento dei sistemi di segnalazione". "È stata inoltre discussa l'ipotesi di costruire in Egitto un grande stabilimento per la produzione di sistemi di segnalazione ferroviaria".Si è discusso anche della "linea Ro-Ro egiziano-italiana", operativa tra Damietta e Trieste, definita un "ponte di amicizia duraturo" per il trasporto di merci refrigerate e secche.El-Wazir "ha invitato Salvini a visitare l'Egitto per ulteriori colloqui approfonditi con esperti di settore, al fine di definire una roadmap per il futuro della cooperazione bilaterale nei trasporti", riferisce il testo aggiungendo che il ministro "ha accolto con favore l'invito, confermando l'interesse del governo italiano ad ampliare la cooperazione con l'Egitto, anche in considerazione del suo clima favorevole agli investimenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA