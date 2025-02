Algeria, consegnata a Bf la concessione agricola

Con una cerimonia svoltasi ad Algeri, si è chiuso oggi l'iter di assegnazione della concessione che consentirà a una joint-venture italo-algerina di cui fa parte il gruppo Bf Spa di coltivare grano duro e legumi su circa 36.000 ettari di terreno a Timimoun, nel Sahara algerino, per almeno 40 anni. Lo ha appreso l'ANSA nella capitale algerina dove si sottolinea che l'intera produzione è destinata al mercato locale."Bf Al Djazair", la società formata da Bf International e dal Fondo Nazionale di Investimento algerino (Fni), ha ricevuto ufficialmente il contratto di concessione finalizzando un'operazione avviata nel luglio scorso. Il contratto è stato consegnato a Mostafa El Houari, presidente di Bf Al Djazair Spa, da Youssef Charfa, ministro dell'Agricoltura algerino, nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede del dicastero ad Algeri.Nell'occasione Charfa ha detto a giornalisti che il contratto riflette l'impegno dello Stato a sostenere gli investimenti agricoli e ha sottolineato che il progetto viene realizzato in condizioni "molto buone".L'esponente del governo algerino ha spiegato che il progetto è entrato nella fase di attuazione in cui Bf ha iniziato ad allestire l'officina, trivellare i pozzi d'acqua, installare impianti di irrigazione a recupero e a pivot, nonché ad avviare le operazioni di aratura e semina. Charfa ha inoltre sottolineato che il progetto è destinato ad accelerare a partire dal prossimo aprile, con l'inizio della semina delle leguminose secche. Da parte sua El Houari ha definito la consegna del contratto un "momento storico e strategico", che riflette la forza delle relazioni italo-algerine e ha annunciato per l'11 marzo una riunione del Consiglio di Amministrazione della società discutere di come accelerare il ritmo della realizzazione del progetto.

