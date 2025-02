Algeria, partita la produzione agricola dell'italiana Bf

E' partito il progetto agricolo condotto dal gruppo italiano Bf attraverso la sua filiale algerina, Bf Al Djazair Spa, con operazioni di semina di grano duro nella provincia sahariana di Timimoun, nel sud-ovest del Paese. L'intera produzione è destinata al mercato locale.Come ha appreso l'ANSA da fonti locali, le prime fasi del progetto agricolo sono state avviate con l'ausilio di macchinari e attrezzature giunti nelle aree agricole interessate. Tra questi, spicca un trattore agricolo di grandi dimensioni, collegato a una seminatrice dotata di moderne tecnologie per l'agricoltura di precisione.Sono stati inoltre installati i primi impianti di irrigazione "a pivot", lunghi decine di metri e dotati di ruote. L'impianto, che permette l'irrigazione di precisione contribuendo ad eliminare lo spreco d'acqua, è collegata a una pompa per estrazione dell'acqua da un pozzo artesiano situato a pochi metri di distanza.Bf International, società del gruppo Bf Spa, in ottobre ha firmato un accordo di partenariato con il Fondo Nazionale di Investimento (Fni), il braccio finanziario del governo algerino, per il suo progetto in Algeria che prevede la concessione di 36.000 ettari per la produzione di grano duro, legumi e pasta appunto nella provincia di Timimoun. Il 100% della produzione agricola, come previsto dalla legge algerina, è destinato al mercato locale.

