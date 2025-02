A Dubai fiera sull'alimentazione Gulfood, Italia protagonista

ROMA - L'Italia è protagonista alla 30a edizione di Gulfood, fiera dedicata al alimentazione, in scena questa settimana a Dubai, che rappresenta il più importante appuntamento del settore in Medio Oriente.



Con un aumento delle esportazioni dell'industria alimentare e delle bevande Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti pari al 6% nell'ultimo anno - si legge in un comunicato degli organizzatori -, il nostro Paese consolida la sua posizione di leadership a livello globale. Quelli dei latticini e dei prodotti da forno sono i settori dell'industria alimentare in cui l'export italiano ha registrato i migliori risultati negli Emirati, con un aumento di circa il 40%, per un valore economico rispettivamente di circa 30 e 55 milioni di euro.



A questo trend già positivo si somma l'incremento di oltre il 30% delle esportazioni di bevande italiane che, con un valore di circa 30 milioni di euro, permette al Paese di consolidare la sua posizione tra i primi sei esportatori verso gli Emirati Arabi in questa categoria.



Il risultato che emerge dai dati, che rilevano un totale di 344 milioni di euro generati soltanto dal comparto food&beverage italiano, permette all'Italia di mantenere saldo il proprio 4° posto tra gli esportatori verso il paese del Golfo.



"Innovazione, tradizione e autenticità. Queste le parole chiave che caratterizzano l'offerta italiana nel campo dell'industria alimentare e delle bevande e rappresentano un valore aggiunto imprescindibile sui mercati internazionali. Un patrimonio dell'economia nazionale, oltre che uno dei veicoli più potenti della cultura italiana nel mondo. Gli Emirati Arabi Uniti da anni sono grandi estimatori dei prodotti del Made in Italy, non solo in ambito agroalimentare, di cui apprezzano la qualità, varietà e l'intrinseco valore aggiunto", afferma Giovanni Bozzetti, Presidente di Efg Consulting, autore del libro "Emirati nulla è impossibile", edito da Mondadori, e uno tra i principali esperti di strategie di internazionalizzazione e di marketing territoriale e organizzatore, con il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, di Investopia Europe a Milano, si legge nella nota.

