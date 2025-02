Terna lancia a Tunisi il primo Global Scaleup Program

La Tunisia si rafforza come epicentro dell'open innovation nel Nord Africa. Durante l'evento Innovation Summit di Tunisi, organizzato da Terna Innovation Zone, Centro Elis, Mind The Bridge (Mtb) e Camera di Commercio Internazionale (Icc) è stato presentato il report "Tech Scaleup Tunisia 2025" di Mtb che ha messo in evidenza come la Tunisia sia già tra le prime destinazioni per l'innovazione in Africa, con 1.450 startup attive e 17 scaleup. All'Innovation Summit è, stato lanciato il primo Global Scaleup Program del Terna Innovation Zone Tunisia, un'iniziativa per connettere le startup tunisine con reti internazionali, espandere il loro mercato a livello globale e facilitare l'accesso a risorse e investimenti strategici. Si tratta di un bando per la selezione di cinque startup nel campo dell'innovazione aperta. L'evento intitolato "Tunisia, polo regionale dell'innovazione aperta" ha riunito startupper, accademici e decisori tunisini per discutere di vari argomenti, come la protezione della proprietà intellettuale nell'era dell'intelligenza artificiale, le modalità di finanziamento delle startup e la Tunisia come ponte tra Europa e Africa. Mind The Bridge è un progetto che mira a supportare e mettere in contatto le startup in Africa e ha scelto quest'anno Tunisia come destinazione per lanciare una piattaforma per l'innovazione aperta. Il Summit si è rivelato essere un incontro importante per sostenere questo ecosistema in via di sviluppo.Secondo Mouna Chaieb, presidente della commissione per l'economia digitale dell'Icc, la Tunisia è il quinto esportatore di ingegneri al mondo, il 45mo per numero di ricercatori e il 50mo per risultati scientifici ed ecologici degli studenti.Indicatori che dimostrano la ricchezza umana della Tunisia, nonostante le carenze economiche e sociali. Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, ha annunciato recentemente il lancio del Terna Innovation Zone Tunisia, un laboratorio di formazione specialistica per contribuire al progresso del settore energetico nel Paese africano.

