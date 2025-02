In Tunisia campagna promozionale per l'olio d'oliva confezionato

La Tunisia ha lanciato un'ambiziosa campagna promozionale per l'olio d'oliva confezionato per il 2025, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del prodotto sui mercati internazionali e conquistarne di nuovi. Il programma presentato alla tv nazionale dal direttore del Centro per la promozione delle esportazioni (Cepex), Mohamed Sellami, include oltre 25 strategie promozionali mirate su 25 destinazioni internazionali, che si concentreranno sulla promozione dell'olio d'oliva tunisino presso delegazioni straniere in Tunisia, nonché sulla partecipazione dei professionisti del settore a eventi internazionali come esposizioni, fiere, missioni commerciali e giornate commerciali. L'obiettivo è aumentare la visibilità dell'olio d'oliva tunisino all'estero, con un'apertura verso nuovi mercati.Secondo Sellami la produzione di olio d'oliva in Tunisia è in continua crescita grazie alla modernizzazione degli uliveti e alla creazione di nuove marche e la conquista di nuovi mercati si baserà sulla collaborazione tra il Centro tecnico dell'imballaggio e del confezionamento, l'Ufficio nazionale dell'olio (Onh), la Direzione generale della diplomazia economica presso il ministero degli Affari esteri e tutti gli attori coinvolti nella produzione.

