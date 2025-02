La Tunisia punta sulla formazione specializzata per pelle e scarpe

TUNISI - Il ministro tunisino del Lavoro e della Formazione professionale, Riadh Chaoued, incontrando i rappresentanti della Federazione nazionale della pelle e delle calzature (FNCC) e della Camera nazionale degli artigiani della pelle e delle calzature, ha affermato l'impegno del suo dipartimento a rafforzare la cooperazione con l'obiettivo di stabilire un piano d'azione congiunto per rispondere alle necessità del settore di competenze specializzate. Secondo una nota del ministero l'incontro ha esplorato soluzioni per offrire programmi di formazione complementari e a breve termine, in particolare nel rilascio della Certificazione di qualificazione professionale (CAQP), rivolta ad artigiani e attori industriali del settore.



Il ministro ha elogiato il contributo del settore della pelle e delle calzature all'economia nazionale, evidenziandone il potenziale per la creazione di posti di lavoro, ed ha sottolineato l'importanza della Certificazione di qualificazione professionale come strumento cruciale per allineare rapidamente il mercato del lavoro alle esigenze dei settori economici e in particolare a questo settore.



Da parte sua, Akram Belhaj, presidente della FNCC, ha delineato le sfide che il settore deve affrontare, tra cui il calo della produzione dovuto alla chiusura di molte attività e la mancanza di interesse tra i giovani per i mestieri della pelle e delle calzature. I partecipanti hanno anche discusso della revisione delle normative relative alle qualifiche professionali per la produzione di pantofole e scarpe, nonché della necessità di suddividere i piccoli mestieri in sottocategorie.

La FNCC si è impegnata a presentare un elenco di competenze richieste dalle aziende entro la fine di febbraio 2025. In cambio, il ministero supervisionerà la formazione degli studenti, garantendo loro alloggio e indennità.





