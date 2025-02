In Egitto forum sulla cooperazione finanziaria tra i Paesi MENA

La Banca Centrale d'Egitto (CBE) ha ospitato nei giorni scorsi da co-presidente del Gruppo consultivo regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa (RCG MENA), la riunione RCG MENA del Financial Stability Board (FSB) a Sharm El-Sheikh. L'evento è stato presieduto congiuntamente dal governatore della CBE Hassan Abdalla e dal governatore della Banca centrale saudita (SAMA) Ayman Mohammed Alsayari.



L'incontro ha visto la partecipazione di alcune figure chiave del settore finanziario dell'area, tra cui Khaled Mohamed Balama, governatore della Banca centrale degli EAU, Bandar bin Mohammed bin Saoud Al-Thani, governatore della Banca centrale del Qatar, Khalid Ebrahim Humaidan, governatore della Banca centrale del Bahrain, e Wassim Manssouri, governatore della Banca centrale del Libano. La testata web Dailynewsegypt.com spiega come il governatore Hassan Abdalla abbia sottolineato che per l'Egitto ospitare il meeting conferma la missione del Paese di rafforzare la propria partecipazione ai forum economici internazionali, rendendo più profonda la cooperazione con gli altri Paesi africani e arabi. L'Egitto ha sottolineato il forte ruolo della commissione di stabilità del RCG, spiegando la forte importanza di questi incontri internazionali di discussione tra i Paesi dell'area per cercare una stabilità finanziaria e promuovere la collaborazione economica tra i diversi Paesi membri.



Il forum si è concentrato sui temi economicamente critici della regione nordafricana e araba, tra cui il quadro internazionale dei cripto-asset finanziari, il sempre crescente sistema di pagamento internazionale tra gli Stati membri e anche il programma di lavoro del Board per il 2025. L'FSB si occupa di sistemi di finanziamento internazionale, stabilità finanziaria a livello internazionale e ha sei gruppi consultativi nel mondo tra cui RCG MENA che include 23 membri finanziari dai seguenti Paesi: Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Tunisia, Qatar, Oman, Marocco, Libano, Kuwait, Giordania, Bahrain e Algeria.

