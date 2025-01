Domani a Roma IV edizione Arab Italian Business Forum

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - Si terrà domani 28 gennaio 2025, presso il complesso degli Horti Sallustiani in Roma, la quarta edizione dell'Arab Italian Business Forum (AIBF25).Organizzato dalla JIACC - Joint Italian Arab Chamber of Commerce con il patrocinio di MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, MIMIT - Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy, ITA - Italian Trade Agency, ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, Unioncamere, e con il supporto della Lega Araba, della Union of Arab Chambers e di Promos Italia, il Forum si conferma quale appuntamento internazionale di riferimento per il rafforzamento dei legami economici, istituzionali e culturali tra l'Italia e il mondo arabo.L'Arabia Saudita sarà il Paese ospite di questa edizione 2025.Il programma dei lavori, disponibile all'indirizzo https://forum.jiac.it/program-aibf2025/, prevede la partecipazione di alti funzionari di governo, agenzie di investimento, imprenditori, stakeholder e si concentrerà sull'approfondimento di tematiche di particolare interesse strategico: - Il Piano Mattei e il suo impatto sui Paesi arabi del continente africano - Prospettive di crescita e opportunità di sviluppo delle relazioni tra Italia e Arabia Saudita - Innovazione nel settore Agritech e centralità della sicurezza alimentare nei Paesi del Golfo - Opportunità di sviluppo nei settori del turismo e dell'intrattenimento (ANSAmed).

