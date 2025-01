Kenenti, la startup tunisina che ridà vita alle scarpe usate

Nel cuore di La Goulette, storico sobborgo di Tunisi sul mare, la startup Kenenti sta rivoluzionando il concetto di moda sostenibile, offrendo servizi di restauro, personalizzazione e pulizia di scarpe e borse usate. Fondata nel 2020 da Chérif Zaroui, designer di 30 anni, l'azienda si distingue per il suo approccio ecologico e innovativo nel settore della moda. L'ispirazione per Kenenti è nata durante la crisi sanitaria globale, quando Zaroui decise di trasformare la sua passione per il design in un progetto concreto. In Tunisia, si stima che ogni anno vengano gettate circa 3-4 milioni di paia di scarpe. Di fronte a questo dato allarmante, Zaroui ha colto un'opportunità: "abbiamo pensato di dare un valore aggiunto a queste scarpe, quindi le abbiamo restaurate", ha detto. Oggi, Kenenti conta un team di undici artisti che lavorano insieme per ridare vita a scarpe e borse destinate altrimenti al macero.Utilizzando tessuti, lacci e pelle recuperati da varie fabbriche, l'azienda offre prodotti unici e personalizzati.Basma Ben Ayadi, una delle artiste dell'atelier, è fiera della sua esperienza e dice di "essere felice di poter ridare valore a pezzi che hanno perso il loro splendore nel corso degli anni".Gli inizi di Kenenti non sono stati privi di ostacoli, soprattutto a causa della pandemia che ha limitato l'accesso alle materie prime, tuttavia Zaroui ha trasformato questa sfida in un'opportunità, sviluppando internamente una vernice resistente all'acqua e al calore, riducendo così la dipendenza dalle importazioni costose. Questa innovazione ha permesso all'azienda di vendere la vernice anche ad altri artisti e artigiani locali. L'iniziativa di Kenenti, non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma offre anche ai consumatori un modo per rinnovare il proprio guardaroba senza acquistare nuovi articoli. Clienti come Rada Gabsi apprezzano questo approccio: "per borse come la mia, che sono abbastanza costose, penso sia meglio dare loro una nuova vita piuttosto che gettarle".Kenenti ha ricevuto riconoscimenti per il suo contributo all'economia circolare in Tunisia, vincendo il premio per il miglior progetto in questo settore durante l'ultimo Vertice della Francofonia. Guardando al futuro, l'azienda prevede di ampliare la sua gamma di prodotti, creando scarpe, borse e portafogli utilizzando scarti di pelle recuperati da fabbriche e atelier locali. Questa visione si allinea con la filosofia della "slow fashion", promuovendo pratiche sostenibili nel settore della moda, con un impatto positivo sull'ambiente e sulla comunità.

