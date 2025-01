Spagna: riaperta la dogana fra Melilla e Marocco chiusa dal 2018

MADRID - La dogana commerciale dell'enclave spagnola in Marocco di Melilla, che era stata chiusa da Rabat nell'agosto 2018, è stata riaperta ieri sera dopo le 20:00 con il passaggio di un primo camion merci carico di elettrodomestici al valico di Beni Enzar, dopo i controlli delle autorità doganali. "E' il primo passo della prima fase verso una frontiera normalizzata", ha dichiarato il ministro degli Esteri José Manuel Albares, da Beirut dove si trova in visita ufficiale. La riapertura "è una prova che la road map chiusa dalla Spagna con il Marocco si realizza", ha detto Albares, ripreso dai media iberici, nel segnalare che i due paesi sono "nel migliore momento delle nostre relazioni".



Il passaggio del camion merci avviene dopo il tentativo fallito una settimana fa di transito di due tir merci, alle frontiere commerciali di Ceuta e Melilla, costretti a tornare indietro per non aver superato il rigido iter di controlli disposti da Rabat, e nonostante mesi di prove pilota fra le autorità doganali dei due Paesi.



La riapertura del valico commerciale era attesa dal 7 aprile 2022 quando Spagna e Marocco, dopo le forti tensioni diplomatiche - seguite all'entrata in massa di migranti nelle enclave iberiche di Ceuta e Melilla - firmarono la riconciliazione in seguito alla svolta pro-Rabat del governo di Pedro Sanchez in merito al conflitto del Sahara Occidentale. Con l'accordo con il quale la Spagna sosteneva la soluzione proposta da Rabat per il Sahara Occidentale, considerandolo un territorio marocchino con autonomia speciale, Madrid affermava che le relazioni con il Marocco entravano in una nuova fase. L'intesa per la riapertura delle frontiere commerciali terrestri con le due enclave, siglata alla fine dell'anno scorso, secondo quanto anticipato da El Pais prevede che in una prima fase circoli solo un camion merci al giorno nei due sensi di marcia ai valichi delle dogane, che resteranno aperte dalle 10:00 alle 16:00, nei giorni feriali. E comprende una limitata serie di prodotti che potranno essere commercializzati. La Spagna importerà dal Marocco prodotti freschi, come frutta e pesce, legumi e prodotti secchi ed esporterà prodotti di igiene e pulizia, elettrodomestici e prodotti elettronici.





