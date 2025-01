Salcef in Egitto per lo sviluppo delle ferrovie

(ANSAmed) - IL CAIRO, 16 GEN - Salcef Group, azienda che "progetta, sviluppa e produce soluzioni per la mobilità sostenibile", ha siglato un accordo "per la costituzione di una società di diritto egiziano a capitale pubblico/privato che si occuperà di sviluppare le infrastrutture ferroviarie in Egitto, in Africa e in tutta l'area mediorientale" (Mo). Lo annuncia un comunicato diffuso al Cairo."Oltre alla controllata Salcef, l'azionariato comprende anche Egyptian National Railways (Enr), operatore ferroviario pubblico egiziano che opera lungo gli oltre 5.000 km di linea del paese", viene aggiunto.Salcef, controllato dalla famiglia Salciccia opera in Egitto dal 2011 e "ha svolto con successo numerosi progetti come il rinnovamento di oltre 340 km di binario sulla linea Cairo - Aswan e Cairo - Alessandria, tra le più importanti del paese", ricorda la nota. Attualmente il gruppo è coinvolto nella costruzione di 600 km di binario lungo la nuova linea di Alta velocità da Alessandria a Marsa Matrouh.Intervenuto alla cerimonia, Michele Quaroni, ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Araba d'Egitto, come riporta la nota ha commentato: "Accolgo con soddisfazione la firma di questo importante accordo tra il gruppo Salcef e le ferrovie egiziane che consente di rafforzare la presenza delle aziende italiane nel settore ferroviario egiziano, oggetto di importanti investimenti da parte del governo"."A testimonianza della proficua e duratura collaborazione tra Italia ed Egitto - in coerenza anche con il Piano Mattei lanciato dal Governo italiano - sono convinto che le competenze e l'eccellenza tecnologica di Salcef potrà contribuire in maniera tangibile allo sviluppo del paese e il rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia ed Egitto", ha concluso l'ambasciatore.Dal canto suo Valeriano Salciccia, Amministratore delegato di Salcef Group, sempre come riferisce il testo ha commentato: "L'accordo siglato oggi rappresenta un importante step per il consolidamento del ruolo di Salcef come interlocutore primario per la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria in Egitto"."Il Paese è da 15 anni uno dei principali mercati per il gruppo e siamo pertanto orgogliosi della partnership con Egyptian National Railways che ci consentirà di mettere a disposizione le nostre migliori competenze, macchinari ed esperienze per accompagnare il paese nel percorso di sviluppo del proprio sistema di mobilità ferroviaria", ha aggiunto l'Ad.Alla cerimonia di firma hanno partecipato il vicepremier e ministro dei Trasporti e dell'Industria, Kamel El Wazir, il viceministro dei Trasporti, Wagdy Radwan; e il presidente di Enr, Mohamed Amer.Salcef conta più di 2.000 dipendenti, dispone di una flotta di oltre 1.100 macchinari ferroviari e nel 2023 ha realizzato un fatturato consolidato di 795 milioni di euro, ricorda il comunicato. Con sede centrale a Roma, ha una presenza industriale anche in Germania e Stati Uniti e, dal punto di vista commerciale, è attivo in cinque continenti con 6 siti produttivi, di cui cinque in Italia e uno negli Usa. (ANSAmed).

