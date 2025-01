La Tunisia cerca specialisti di Intelligenza artificiale

TUNISI - Nei prossimi 5 anni in Tunisia si verificherà un cambiamento strutturale del 22% nel mercato del lavoro e gli specialisti di Intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono in cima alla lista dei lavori ad alta crescita. E' quanto emerge dalla 15ma edizione del rapporto Future of Jobs del World Economic Forum (2025), in particolare dal sondaggio: "The Future of Jobs: Focus on Tunisia" condotto dall'Arab Institute of Business Managers (Iace), in qualità di partner ufficiale del Forum.



Lo studio mostra che in Tunisia i lavori in più rapida crescita, la maggior parte dei quali sono correlati alla tecnologia, saranno per specialisti in big data, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e ingegneri robotici, nonché leadership e influenza sociale, gestione ambientale e gestione dei talenti. D'altro canto, "la maggior parte dei lavori in rapido declino riguarda principalmente operai e contabili, a causa dell'automazione, della digitalizzazione dei processi e delle mutevoli esigenze del mercato". Tra questi rientrano anche "auditor, addetti all'assemblaggio e alle fabbriche, personale contabile e addetto alle buste paga". In Tunisia, infatti, si prevede che il tasso di cambio di lavoro raggiungerà il 20% entro il 2030, mentre l'80% delle aziende che operano nel Paese identifica la carenza di competenze come il principale ostacolo alla trasformazione aziendale entro il 2030 e l'86% mira a migliorare le competenze della propria forza lavoro in risposta alle principali tendenze aziendali.



Secondo il rapporto del World Economic Forum, le aziende interpellate (a livello internazionale, nella regione Mena e in Tunisia) citano l'aumento dell'accesso digitale come la tendenza più probabile a trasformare la propria organizzazione, ma anche le tendenze macroeconomiche (aumento del costo della vita e lenta crescita economica). L'impatto degli investimenti per adattarsi al cambiamento climatico è stato visto come la quarta tendenza macroeconomica più importante per le aziende tunisine. Seguono questioni sociali e del lavoro e conflitti geopolitici.



L'indagine ha inoltre rivelato "una chiara richiesta da parte delle aziende di maggiori investimenti pubblici nello sviluppo delle competenze". L'obiettivo è garantire una migliore corrispondenza tra la forza lavoro disponibile e le mutevoli esigenze dell'economia e delle aziende. Le misure che più probabilmente miglioreranno l'accesso ai talenti tra il 2025 e il 2030 includono "finanziamenti per l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze (55% delle aziende), maggiore flessibilità nelle pratiche di assunzione e licenziamento (50%), modifiche alle leggi sul lavoro in materia di telelavoro (41%) e miglioramenti ai sistemi di istruzione pubblica (41%)". Una grande maggioranza delle aziende tunisine intervistate ha anche affermato che "investire nell'apprendimento e nella formazione sul posto di lavoro e automatizzare i processi sono le strategie di forza lavoro più comuni che saranno adottate per raggiungere gli obiettivi aziendali della propria organizzazione nei prossimi cinque anni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA