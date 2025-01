Elettricità e gas, intesa tra Algeria e Tunisia

L'azienda pubblica algerina dell'elettricità e del gas, Sonelgaz, ha firmato un memorandum di cooperazione con la propria omologa tunisina nei settori della produzione, trasporto e distribuzione di elettricità e gas naturale, nonché della manutenzione degli impianti elettrici. Lo rende noto il ministero algerino dell'Energia e delle Miniere in un comunicato di cui l'ANSA ha ricevuto una copia.L'accordo è stato firmato oggi a Tunisi a margine di una riunione tripartita alla quale hanno assistito i responsabili dell'algerina Sonelgaz, della tunisina Steg e della Compagnia generale libica dell'elettricità Gecol, i cui rappresentanti hanno partecipato in videoconferenza.L'accordo, spiega la nota, mira a consolidare le relazioni tra l'azienda statale e la sua controparte tunisina e definirà il quadro generale e i meccanismi attraverso i quali verranno svolte attività congiunte nei settori dell'elettricità, del gas e della manutenzione degli impianti.L'amministratore delegato di Sonelgaz, Mourad Adjal, ha espresso la "piena disponibilità" dell'azienda, attraverso tutte le sue controllate e i suoi principali impianti, a coordinarsi con la parte tunisina per garantire la sicurezza energetica nel Paese confinante.Adjal ha inoltre sottolineato che Sonelgaz sta lavorando per mettere in pratica le raccomandazioni precedentemente formulate dai leader dei tre Paesi, al fine di accelerare l'attuazione del progetto energetico strategico relativo all'interconnessione elettrica tra Algeria, Tunisia e Libia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA