Piano Mattei: a Tunisi delegazione italiana fa il punto su Tanit

TUNISI - Il lancio del progetto "TANdem Italo-Tunisien" (Tanit) per migliorare la sicurezza alimentare in Tunisia, una delle iniziative pilota del Piano Mattei per l'Africa, è stato al centro di una sessione di lavoro tra il ministro tunisino dell'Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, e una delegazione del governo italiano, dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics), della Cassa Depositi e Prestiti e del Centro internazionale di Alti studi agronomici del Mediterraneo (Ciheam) di Bari. Lo ha reso noto il ministero tunisino dell'Economia e della Pianificazione su Facebook, precisando che questo progetto mira ad affrontare le ripercussioni del cambiamento climatico e a garantire la sicurezza alimentare, basandosi su tre componenti relative al trattamento delle acque reflue, al miglioramento delle rese in agricoltura e al potenziamento della formazione, della ricerca e dell'innovazione in questo settore. L'incontro ha consentito anche di discutere del programma di sostegno finanziario per il periodo 2025-2027.



Secondo la nota del ministero, Abdelhafidh ha affermato la solidità delle relazioni di cooperazione e partenariato tra Tunisia e Italia, evidenziando l'impegno a rafforzarli ulteriormente nei vari campi nell'interesse comune di entrambi i paesi, mentre i rappresentanti della parte italiana, tra cui l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, hanno ritenuto che il progetto Tanit testimonia il "fermo impegno" del governo italiano nel sostenere la Tunisia nel suo processo di sviluppo, la disponibilità a rafforzare il programma di cooperazione per il periodo 2025-2027 e a continuare il coordinamento per garantire l'efficacia delle sue varie componenti.



Il Piano Mattei per l'Africa, annunciato nel 2022 dal governo italiano, mira a rafforzare le relazioni tra l'Italia e alcuni paesi africani attraverso investimenti in settori strategici come l'energia, l'agricoltura e lo sviluppo sostenibile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA