Criptovalute, un'opportunità di crescita e innovazione per la Tunisia

TUNISI - "L'adozione prossima delle criptovalute potrebbe migliorare l'efficienza delle transazioni, ridurre i costi e aumentare l'inclusione finanziaria in Tunisia". Lo si legge nell'ultima "Research Review" pubblicata dal broker di borsa "Tunisie Valeurs", in cui viene sottolineato che le criptovalute hanno il potenziale per rivoluzionare le economie offrendo decentralizzazione e flessibilità finanziaria". "Imparando dai successi di altri paesi, la Tunisia potrebbe sviluppare strategie appropriate, tra cui iniziative governative favorevoli, collaborazione con il settore privato e campagne di sensibilizzazione pubblica", afferma il rapporto.



"Mentre molti paesi stanno beneficiando dell'introduzione delle criptovalute, l'approccio della Tunisia sembra più cauto, poiché sta soppesando i potenziali benefici rispetto a preoccupazioni persistenti come la volatilità dei prezzi, la sicurezza, la regolamentazione e la protezione degli investitori", osserva Tunisie Valeurs. "Secondo il ministro delle Finanze, la bozza della nuova legge sui cambi, che sarà pubblicata a marzo 2024 e sottoposta al Parlamento per l'approvazione, regolerà per la prima volta le criptovalute in Tunisia. Il ministro ha spiegato che le disposizioni di questa bozza consentiranno ai cittadini tunisini di detenere e scambiare criptovalute, che sono una forma di valuta virtuale.



Tuttavia, questa attività è soggetta all'autorizzazione della Banca centrale della Tunisia (Bct) e a una soglia finanziaria significativa, che sarà definita nei prossimi testi normativi che saranno redatti una volta approvato il nuovo codice dei cambi. E' essenziale procedere con la conversione delle criptovalute in valuta fiat", continua il rapporto.



"L'elevata volatilità delle criptovalute è una caratteristica ben nota di questo mercato finanziario emergente, una volatilità che può essere sia un'opportunità di profitto che un rischio significativo per gli investitori. La mancanza di regolamentazione e gli eventi dell'attualità, in generale, sono fattori significativi che influenzano la volatilità delle criptovalute", scrive Tunisie Valeurs. A titolo di esempio, il prezzo del bitcoin ha raggiunto il massimo nel periodo precedente alle elezioni Usa del 2024, superando il traguardo di 70.000 dollari alla fine di ottobre. Gli investitori hanno accumulato massicciamente asset legati al bitcoin, scommettendo su una vittoria di Donald Trump. Alla World Bitcoin Conference di luglio 2024, Trump si è impegnato a rendere gli Stati Uniti la "capitale mondiale del bitcoin" e una superpotenza economica.



"La mitigazione del rischio per gli investitori include la diversificazione del portafoglio, che può aiutare a ridurre l'esposizione ai rischi specifici della classe di asset, tra cui la volatilità delle criptovalute. Include anche l'uso di 'ordini stop-loss' per limitare le perdite impostando un prezzo al quale una posizione viene automaticamente venduta se il prezzo scende al di sotto di una certa soglia", indica il rapporto.



Tunisie Valeurs raccomanda "un'analisi approfondita dei fondamentali delle criptovalute che può aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate, concentrandosi su solidi progetti tecnologici con un reale potenziale a lungo termine".



Ma anche l'utilizzo dell'analisi tecnica, che può aiutare gli investitori a identificare tendenze e potenziali punti di entrata e uscita nel mercato delle criptovalute, aiutandoli a navigare attraverso la volatilità. Tutto questo mentre "occorre tenere d'occhio da vicino gli sviluppi normativi". È necessario un approccio ponderato e adattivo per capitalizzare le opportunità riducendo al minimo i rischi in questo dinamico mercato delle criptovalute", conclude il rapporto.





