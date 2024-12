Marrakech si conferma la locomotiva del turismo in Marocco

(ANSAmed) - RABAT, 30 DIC - È Marrakech la locomotiva del turismo in Marocco. La città ocra si impone come destinazione preferita dai visitatori nazionali e internazionali, anche per le feste di fine d'anno. Tra i fattori trainanti, il clima mite e le temperature piacevoli anche in inverno, secondo il Consiglio Regionale del Turismo di Marrakech (CRT-Marrakech), che aggiunge anche la ricca offerta culturale e gastronomica. Secondo il Ministero del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia Sociale e Solidale, il Marocco ha accolto 13,1 milioni di visitatori nei primi nove mesi del 2024, stabilendo un nuovo record storico. Marrakech contribuisce ampiamente a questo successo con un aumento degli arrivi turistici del 71% rispetto al 2023, sostenuto dall'aumento dell'offerta dei voli internazionali. L'aeroporto di Marrakech-Menara ha registrato quest'anno un flusso di oltre 10 milioni di passeggeri, confermando il suo ruolo di hub strategico. I dati pubblicati dall'Alto Commissariato per la Pianificazione rivelano un notevole aumento dei pernottamenti, con un tasso di occupazione complessiva degli alberghi che raggiunge il 72%. Principalmente i turisti arrivano da Francia e Regno Unito, con una crescita rispettivamente del 16% e del 40%.Marrakech si sta affermando anche come destinazione essenziale per eventi globali. In collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e partner internazionali, la città ha recentemente ospitato incontri su larga scala, come quelli annuali del Fmi e della Banca Mondiale, a meno di dieci giorni dal terremoto che ha scosso proprio la regione di Marrakech .Per il 2025, la città si prepara ad ospitare altri grandi eventi, come il Festival del Libro Africano e la Coppa delle Nazioni Africane, consolidando il suo ruolo di crocevia culturale ed economico. Il Progetto governativo per il Turismo 2023-2026 prevede di rafforzare l'integrazione di Marrakech nei circuiti regionali, in particolare con le vicine province di Drâa-Tafilalet. (ANSAmed).

