Fiat Algeria anuncia un terzo modello nell'impianto di Orano

ALGERI - In Algeria, Stellantis ha annunciato un terzo modello che sarà prodotto nello stabilimento del marchio italiano Fiat di Tafraoui, nei pressi di Orano, nell'ovest del Paese: il Doblò turistico. Lo ha affermato Raoui Beji, amministratore delegato di Fiat Algeria, in un'intervista rilasciata al quotidiano algerino Echorouk in occasione della 32ma edizione della Fiera della produzione algerina, in corso nella capitale del Paese nordafricano fino al 28 dicembre.



"Attualmente, nello stabilimento di Tafraoui produciamo due vetture: la Fiat 500 e il Doblò commerciale. In occasione del Salone della produzione algerina, abbiamo presentato il Doblò turistico", ha detto Beji.



Il primo responsabile di Fiat Algeria ha precisato che la produzione inizierà il prossimo gennaio, mentre la commercializzazione del veicolo avverrà in modo graduale.



Il nuovo modello, prodotto nello stabilimento algerino della Fiat, avrà un motore a benzina e sarà anche dotato di un kit per il Gpl, un carburante abbondante ed economico in Algeria (10 dinari per litro, dove 1 euro equivale a 140 dinari sul mercato ufficiale dei cambi presso le banche).



Nel medesimo contesto, il dirigente di Stellantis ha annunciato che un quarto modello sarà prodotto nello stabilimento di Orano entro la fine del 2025, senza fornire ulteriori dettagli. "Il quarto modello entrerà in produzione con un tasso di integrazione locale del 20%", ha sottolineato.



L'impianto del costruttore italiano concluderà il suo primo anno di produzione, avviato nel dicembre 2023, con oltre 18.000 veicoli, che saliranno a 60.000 nel nuovo anno e a 90.000 nel 2026.





