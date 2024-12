Tunisia: industria del freddo e transizione ecologica

"La Tunisia, che ha ridotto del 55% l'uso di idroclorofluorocarburi dannosi per lo strato di ozono e utilizzati in diversi settori come la refrigerazione e l'aria condizionata, è un'eccezione in Africa". Lo ha detto il presidente dell'Unione delle associazioni africane degli attori della refrigerazione e dell'aria condizionata (U-3arc), Madi Sakandé, in occasione di una riunione regionale organizzata dall'Unido, spiegando che "in un continente caldo come l'Africa, bisogna investire nel raffreddamento e tenerne conto in tutti i settori. Occorre creare agenzie di refrigerazione indipendenti a livello nazionale per aiutare le parti interessate del settore (tecnici della refrigerazione, attori del condizionamento dell'aria) a organizzare e garantire l'uso di apparecchiature di refrigerazione domestiche, commerciali, industriali e di trasporto, e anche garantire e sviluppare l'uso di aria condizionata fissa e pompe di calore e aria condizionata mobile rispettando l'ambiente"."Un'industria del freddo ben sviluppata e organizzata potrebbe aiutare a combattere lo spreco alimentare, contribuire agli sforzi di riduzione dei gas serra, aggiungere valore alla produzione e creare posti di lavoro", ha affermato Sakandé. A livello nazionale, regionale e internazionale si stanno compiendo sforzi per ridurre l'uso di gas fluorurati e sostituirli con alternative rispettose del clima. Tuttavia, questa transizione richiede il supporto dell'industria della refrigerazione attraverso campagne di formazione e sensibilizzazione. Il coordinatore dell'Unità nazionale per l'ozono presso l'Agenzia tunisina per la protezione dell'ambiente (Anpe), Youssef Hammami, ha affermato che la Tunisia ha completamente eliminato le sostanze nocive che impoveriscono l'ozono, come i clorofluorocarburi (Cfc), il bromuro di metile utilizzato nel settore della fumigazione dei datteri e gli halon (utilizzati nella lotta antincendio).Implementato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) in stretta collaborazione con l'Unità nazionale per l'ozono della Tunisia presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpe), il Protocollo di Montreal, un quadro internazionale cruciale utilizzato per proteggere lo strato di ozono, ha portato a una significativa riduzione del 55% nell'uso di idroclorofluorocarburi (Hcfc) in Tunisia, con emissioni in calo da 723 tonnellate nel 2022 a 325 tonnellate quest'anno. L'obiettivo del paese è ridurre l'uso di Hcfc dell'80% entro il primo gennaio 2045.In quanto paese importatore di apparecchiature di refrigerazione, aria condizionata, pompe di calore e altri dispositivi alimentati a gas, la Tunisia, come tutti i paesi, deve prendere in considerazione la riduzione delle quote per gli idrofluorocarburi (Hfc).

