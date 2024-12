Salone dell'oro al Cairo per rendere l'Egitto un 'hub'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 17 DIC - Si è svolto al Cairo il 4/o "Salone Internazionale dell'Oro e dei Gioielli" con l'obiettivo di promuovere la posizione dell'Egitto come hub regionale per la gioielleria. Lo ha segnalato il sito dell'Ufficio stampa del governo egiziano (Sis) dando conto dell'inaugurazione svoltasi domenica.La fiera ha attirato numerose aziende locali e internazionali intenzionate a espandersi nei mercati esteri a causa dell'aumento dei prezzi dell'oro, spiega dal canto suo il sito Asharq Business.In apertura è stato sottolineato che il salone "Nebu" offre una piattaforma per "rafforzare l'industria egiziana dell'oro e attirare investimenti stranieri", ha riferito il governo. Questo mentre le aziende egiziane stanno affrontando sfide legate ai costi elevati delle materie prime, ma vedono opportunità nei mercati esteri grazie alla qualità della manifattura locale, nota Asharq Business, collegato a Bloomberg.Il ministro dell'Industria egiziano, Ahmed Samir, ha dichiarato che l'evento è "un passo importante per valorizzare l'artigianato locale" e consolidare le esportazioni di gioielli egiziani verso l'estero , ha riferito il Sis. Come rileva Asharq Business, le aziende stanno già pianificando strategie per entrare in nuovi mercati arabi e africani, soprattutto con l'aumento della domanda di gioielli personalizzati.Il salone ha anche presentato nuove collezioni che rispettano standard internazionali, migliorando l'immagine del settore orafo egiziano a livello globale, precisa il governo. Tuttavia, le sfide economiche interne e l'inflazione restano un ostacolo, spingendo le aziende a guardare oltre i confini nazionali per garantire la sostenibilità del business, avverte Asharq.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA