Tunisia: assegnate le licenze 5G a 3 operatori

TUNISI - Il ministro tunisino delle tecnologie della comunicazione Sofiene Hemissi ha consegnato al palazzo di Governo, alla presenza del primo ministro Kamel Madouri, le concessioni di licenze per la telefonia di quinta generazione (5G) a tre operatori. Si tratta di Orange, Ooredoo et Tunisie Telecom.



"Si tratta di un salto di qualità in avanti nel promuovere la Tunisia tra le nazioni avanzate e nel promuovere lo sviluppo dell'economia digitale", ha detto il ministro, ripreso in una nota dell'esecutivo di Tunisi. "Il progetto è stato guidato da ambiziose aspirazioni di raggiungere un decollo economico ancorato alla digitalizzazione ad alto valore aggiunto e alla complementarietà tra i settori pubblico e privato". "Il progetto aprirà la strada a ulteriori progetti volti ad estendere la copertura a tutte le regioni del paese, in particolare alle aree remote", ha inoltre affermato Hemissi.



La strategia del governo è orientata a garantire la piena copertura di Internet a livello nazionale, che attualmente si attesta al 96%, con il restante 4% da affrontare nella fase successiva. Il servizio 5G sarà operativo progressivamente a partire dal 2025.

