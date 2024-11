ISTANBUL - "A partire dal 2025, con l'inizio di una fornitura di gas liquefatto dall'Oman, entreremo in una nuova fase della nostra cooperazione energetica". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conferenza stampa congiunta con il Sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq Al Said, ad Ankara. La Turchia punta a raggiungere 5 miliardi di dollari nell'interscambio economico con l'Oman, ha aggiunto Erdogan, come riferisce Anadolu.

