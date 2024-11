Da Banca mondiale 250 milioni per la gestione rifiuti a Rabat

(ANSAmed) - RABAT, 28 NOV - La Banca mondiale ha approvato il Programma di sostegno alla gestione dei rifiuti domestici e assimilati (Gdma) in Marocco, per un importo di 250 milioni di dollari. Il programma punta a far sviluppare il settore dei rifiuti con investimenti e riforme prioritari.Le città marocchine ospitano più del 60% della popolazione dell'intero Paese e sono il principale motore della crescita del Paese, per questo la Banca Mondiale ritiene che si debba puntare sul miglioramento della qualità della vita e dell'attrattiva delle aree urbane. Del resto, la gestione dei rifiuti domestici è tra le priorità del governo, con notevoli miglioramenti negli ultimi vent'anni. Con il sostegno della Banca mondiale, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti domestici e assimilati, "ha permesso di migliorare notevolmente la pulizia delle città, in particolare con un tasso di raccolta dei rifiuti urbani passato dal 40% nel 2008 al 96% nel 2022".Il nuovo finanziamento sosterrà il piano di recupero dei rifiuti domestici istituito nel 2023. Contribuirà in particolare, secondo il comunicato stampa della Banca mondiale, a migliorare la gestione di numerose discariche controllate e ad ampliare gli sforzi di recupero dei rifiuti, utilizzando modelli economici finanziariamente sostenibili, a chiudere e risanare un certo numero di discariche non controllate abbandonate, a identificare ulteriori fonti di entrate per il settore e sostenere il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra del settore, in conformità con gli impegni del Marocco ai sensi dell'accordo di Parigi.

