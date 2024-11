A Tunisi il IV International Cybersecurity Forum

Si terrà il 3 e 4 dicembre a Tunisi la quarta edizione dell'International Forum for Cybersecurity.Questo importante incontro, quest'anno sul tema "Fiducia e sicurezza informatica: innovazioni e strategie pionieristiche per un futuro digitale più sicuro", fa parte di un quadro strategico volto a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale nel campo della sicurezza informatica e a promuovere un futuro digitale sicuro e sostenibile, fanno sapere gli organizzatori.Il forum, organizzato come parte degli sforzi in corso dell'Organizzazione araba per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Oatic), ha l'obiettivo principale di presentare le ultime soluzioni tecnologiche e sviluppare strategie innovative per rispondere alle sfide emergenti della sicurezza informatica. Ma anche di rafforzare la protezione degli ambienti digitali all'interno dei paesi arabi e promuovere gli scambi tra i diversi attori del settore.L'evento vuole essere uno spazio di riflessione per esaminare le nuove tendenze e tecnologie nei settori della sicurezza informatica e della fiducia digitale, affrontando al contempo le strategie per rafforzare la resilienza delle istituzioni di fronte ai rischi informatici. Inoltre, il forum si concentrerà sullo scambio di buone pratiche ed esperienze in diversi settori, promuovendo così la collaborazione tra le principali parti interessate. Il forum si svolge sotto l'egida del ministro delle Tecnologie della Comunicazione, Sofiene Hemissi, e in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la sicurezza dell'informazione (Ansi). Tra gli ospiti figurano direttori di organizzazioni e istituzioni arabe e regionali, leader del settore, responsabili politici, nonché ricercatori ed esperti internazionali in sicurezza informatica e fiducia digitale.L'evento costituisce un'opportunità per la Tunisia per riaffermare il suo ruolo di leader nella costruzione di un futuro digitale sicuro e affidabile.

