Tunisino rieletto a guida Comitato consultivo Consiglio oleicolo

(ANSAmed) - TUNISI, 21 NOV - Il tunisino Abdel Salam El Oued, è stato rieletto alla guida del Comitato consultivo del Consiglio oleicolo internazionale per un nuovo mandato biennale (2025-2026). Lo ha reso noto il ministro dell'Industria di Tunisi in un comunicato, precisando che la sua rielezione h avuto luogo a Madrid durante la sessantatreesima sessione del Comitato consultivo del Consiglio oleicolo internazionale, alla presenza dei rappresentanti di 23 paesi produttori di olio d'oliva. Questa sessione, presieduta da El Oued, è stata l'occasione per fare luce sullo stato di avanzamento degli studi relativi all'aggiornamento di un certo numero di standard chimici per gli oli al fine di stare al passo con i cambiamenti delle condizioni climatiche che incidono sulla produttività e qualità delle olive. petrolio nei vari paesi produttori. Va notato, scrive il ministero tunisino, che la produzione globale di olive ha raggiunto circa 3,3 milioni di tonnellate per la stagione 2024-2025, con un aumento della produzione registrato in Tunisia, Spagna e Turchia, a testimonianza di una stagione positiva. (ANSAmed).

