Piano Mattei, studio legale milanese firma intesa in Algeria

Nell'ambito del Piano Mattei, lo studio legale milanese CastaldiPartners ha sottoscritto un accordo con l'Ordine degli Avvocati di Algeri, capitale dell'Algeria, per avviare un progetto di formazione professionale destinato a giovani avvocati algerini.La cerimonia di firma si è svolta nella sala Enrico Mattei dell'ambasciata d'Italia ad Algeri, alla presenza del capo della missione diplomatica italiana, Alberto Cutillo, di Enrico Castaldi e Fabio Moretti in rappresentanza di CastaldiPartners, del presidente dell'Ordine degli avvocati di Algeri, Mohamed Baghdadi, e di Mohamed Ben Toumi dello studio legale Ben Toumi."Sono sicuro che questa operazione fornirà un grande supporto alle aziende italiane e algerine che vogliono lavorare in entrambi i Paesi. Penso anche che contribuirà allo sviluppo delle relazioni in tutti i settori tra Italia e Algeria", ha sottolineato l'ambasciatore Cutillo.Con il lancio del Piano Mattei per l'Africa da parte del Primo ministro Giorgia Meloni in occasione della Conferenza Italia-Africa del gennaio 2024, l'Algeria è stata individuata come uno dei Paesi prioritari per la realizzazione di progetti comuni.In questo contesto, CastaldiPartners ha deciso di sviluppare la sua attività d'assistenza e consulenza per imprese europee presenti o con progetti d'investimento in Algeria. L'Ordine degli avvocati di Algeri individuerà, nel rispetto della parità di genere, dei giovani avvocati algerini suscettibili di partecipare alla selezione per l'accesso al programma di formazione professionale. Dopo la selezione finale, effettuata da CastaldiPartners, i candidati prescelti parteciperanno a dei periodi di formazione che avranno luogo presso gli uffici di Milano di CastaldiPartners.

