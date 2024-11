'Italy meets Tunisia' connette aziende italiane e tunisine

Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tunisi e l'Unione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'Agenzia ICE a Tunisi, SIMEST, Confindustria Assafrica e la Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria organizza un evento di presentazione di CDP Business Matching sul mercato tunisino. "Italy Meets Tunisia" connette imprese italiane e tunisine il 26 novembre 2024 alle 11. Lo si legge in una nota di Cdp, in cui si precisa che l'evento approfondirà le principali tendenze del mercato tunisino e le opportunità di collaborazione tra aziende italiane e locali nei principali ambiti di interscambio, con un approfondimento sul settore agribusiness.Saranno inoltre presentati i principali strumenti finanziari che Cdp mette a disposizione delle imprese nell'ambito della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. Seguiranno incontri B2B tra le imprese partecipanti. Interverranno esperti ed esponenti istituzionali e imprenditoriali dei due Paesi: in particolare si segnala la partecipazione - lato tunisino - di rappresentanti del Ministero dell'Economia e della Pianificazione, della Banca Centrale Tunisina, di FIPA Tunisia, l'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri, e UTICA - l'Unione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.L'evento è rivolto ad aziende, operatori e stakeholder italiani e tunisini e sarà trasmesso in diretta streaming su Cdp Business Matching in italiano e francese. A seguire sono previsti incontri B2B online tra le aziende partecipanti: un team di specialisti Cdp fornirà assistenza nell'organizzazione dei meeting. Le imprese potranno richiedere un servizio di interpretariato simultaneo durante gli incontri. La partecipazione all'evento e agli incontri B2B è completamente gratuita. Per maggiori informazioni e assistenza scrivere a infoimprese@cdp.it o contattare il Servizio Clienti al numero 800.020.030.

