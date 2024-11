Domanda troppo forte, stop agli ordini di Fiat 500 in Algeria

(ANSAmed) - ALGERI, 14 NOV - In Algeria il gruppo automobilistico Stellantis ha sospeso temporaneamente l'accettazione di nuovi ordini del modello 500 della Fiat a causa di una forte domanda registrata dall'inizio del mese. È quanto si legge in una corrispondenza inviata ieri da Stellantis Algeria alla rete Fiat del Paese."Nell'ambito delle linee guida di novembre, all'inizio del mese vi abbiamo inviato un aggiornamento sulla lista di idoneità all'assegnazione, che è una condizione per prendere un ordine.Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un forte aumento del numero di ordini di Fiat 500 che avete preso", si legge nel documento datato 13 novembre. In 10 giorni, aggiunge Stellantis Algérie, "grazie al vostro lavoro, avete registrato più del doppio degli ordini rispetto a tutto ottobre"."Dobbiamo sospendere temporaneamente la presa in carico degli ordini di Fiat 500 a partire da domani", sottolinea inoltre Stellantis, aggiungendo che da oggi dunque "nessun pagamento dei clienti dovrebbe essere accettato e trattenuto in tutta la rete". Tuttavia Stellantis ha informato la propria rete algerina che sarà contattata "a breve" per un via libera alla riattivazione della raccolta ordini per la Fiat 500, con la possibilità di continuare a ricevere le iscrizioni sulla piattaforma di pre-ordine. Inoltre Stellantis Algeria ha annunciato un aggiornamento dei tempi di consegna del veicolo commerciale Fiat Doblo, il secondo modello prodotto dallo stabilimento del marchio italiano a Orano, nell'ovest del Paese, che saranno ormai di 90 giorni. (ANSAmed).

