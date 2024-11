Forum imprenditoriale Italia-Marocco a Rabat il 5 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 08 NOV - Un partenariato Italia-Marocco all'insegna dell'innovazione è quello che si propone il Forum Imprenditoriale organizzato a Rabat il 5 dicembre dal Ministero degli Esteri insieme a Ice-Agenzia, in collaborazione con Confindustria.L'evento prevede una sessione plenaria, con interventi dei rappresentanti dei due Governi e degli enti ed istituzioni a supporto dell'internazionalizzazione dei rispettivi sistemi economici, cui seguiranno tre tavoli di approfondimento sui seguenti settori: Agri-tech (tecnologie per l'agroindustria, inclusi water management e packaging alimentare); Infrastrutture (inclusi turismo, settore ferroviario e automotive, logistica); Energie rinnovabili e reti.L'iniziativa, sottolinea la Farnesina, darà nuovo slancio ad un partenariato bilaterale già dinamico. I partecipanti italiani potranno dialogare con la comunità imprenditoriale marocchina, anche attraverso incontri liberi in formato B2B ed eventuali B2G, per scoprire le crescenti opportunità di affari nel Regno e le possibilità di collaborazione anche nel quadro del Piano Mattei. (ANSAmed).

