A Tunisi il Salone investimenti e tecnologie agricole

(ANSAmed) - TUNISI, 31 OTT - Ha preso il via, al Centro delle Esposizioni del Kram di Tunisi, la 15ma edizione del Salone Internazionale degli Investimenti e delle Tecnologie Agricole "Siat 2024". Aperta fino al 2 novembre, con oltre 250 espositori provenienti da diversi paesi, Siat punta ad offrire agli investitori l'opportunità di stabilire partnership e promuovere i risultati della ricerca scientifica agricola. L'evento è anche un'opportunità per i professionisti e gli stakeholder del settore agricolo di conoscere le innovazioni tecnologiche in questo campo.Organizzata dall'Agenzia per la promozione degli investimenti agricoli (Apia), questa nuova edizione con lo slogan: "Innovazione per un investimento resiliente, inclusivo e sostenibile", include molti spazi come quello dedicato agli investitori, quello dedicato alle iniziative, lo spazio dei prodotti locali e lo spazio del villaggio digitale, con la partecipazione di 40 startup e lo spazio di supporto. Il direttore generale dell'Agenzia per la promozione degli investimenti agricoli (Apia), Inji Doggui, ha confermato la partecipazione di rappresentanti di 15 paesi a questa nuova edizione: Italia con una nutrita delegazione, Germania, Francia, Stati Uniti, Turchia, Niger, Giordania, Arabia Saudita, Egitto, India, Indonesia, Spagna, Svizzera, Russia e Repubblica Democratica del Congo. L'International Date Council è l'ospite d'onore della 15a edizione del Siat con un padiglione di 200 metri quadrati dedicato ai paesi membri. Doggui ha anche sottolineato che un forum su "Investimenti sostenibili per aumentare la resilienza dell'agricoltura" sarà organizzato a margine di questa fiera. Lo scopo è identificare l'impronta di carbonio, l'impronta idrica e tutti gli sviluppi e le soluzioni intelligenti nel settore agricolo, con presentazioni di esperienze pilota e testimonianze eloquenti per i governatorati di Nabeul e Kairouan.Saranno organizzate inoltre una serie di presentazioni e workshop, tra cui due workshop sul sistema di datazione e altri workshop sugli investimenti in tutti gli aspetti dei settori rinnovabili, sul finanziamento di start-up, aziende comunitarie e sulla transizione ecologica, nonché presentazioni tecniche sulla raccolta delle olive e sull'acquacoltura. Il direttore dell'Apia ha aggiunto che durante la fiera sarà programmata una giornata di partenariato per investitori e promotori agricoli al fine di stabilire relazioni con paesi stranieri e creare partnership tunisine/tunisine. Siat 2024 sarà inoltre caratterizzato dall'organizzazione di un concorso nazionale sulle soluzioni Ict applicate all'agricoltura "Green Tic". Il ministro dell'agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Ezzeddine Ben Cheikh, ha sottolineato all'apertura della fiera che Siat rappresenta un'opportunità per presentare le ultime innovazioni e sviluppi nelle tecnologie agricole in relazione ai sistemi agricoli lungo tutta la filiera produttiva, nonché per scambiare competenze nei settori dell'agricoltura e della pesca.Ben Cheikh ha affermato che la Tunisia sta attualmente scommettendo sul settore agricolo e della pesca. «Il dipartimento sta lavorando per rendere l'agricoltura sostenibile, resiliente e inclusiva, che è lo slogan di questa nuova edizione del Siat, tenendo conto della scarsità delle risorse naturali e contribuendo alla sicurezza alimentare e idrica», ha sottolineato il ministro. (ANSAmed).

