Studio, il cambiamento climatico colpisce più poveri e donne

(ANSAmed) - TUNISI, 30 OTT - Uno studio condotto dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) in due zone economicamente depresse del Paese nordafricano ha dimostrato che il cambiamento climatico colpisce più duramente le famiglie povere, e in particolare le donne, la cui situazione socioeconomica è ulteriormente peggiorata. Lo studio, intitolato 'Cambiamenti climatici, impatti ed effetti inattesi: cause e conseguenze, El Alaa a Kairouan e Kalaat El Andalous all'Ariana, come esempi' è stato pensato per aumentare la consapevolezza sulle sfide relative al cambiamento climatico, una realtà attuale che richiede politiche di adattamento che tengano conto delle capacità delle comunità locali di essere resilienti al clima, ha affermato la coordinatrice del Dipartimento di giustizia ambientale e climatica del Ftdes, Inès Labiadh in conferenza stampa, sottolineando che le regioni di El Alaa, nel governatorato di Kairouan e Kalaat, El Andalous, nel governatorato di Ariana, sono state scelte per lo studio proprio perché, nonostante le loro diverse posizioni geografiche, hanno molti problemi in comune, principalmente in relazione alla scarsità d'acqua, alla siccità, all'impatto sulle fonti di reddito, all'alto tasso di disoccupazione, alla povertà e al deterioramento delle infrastrutture.L'autrice dello studio, Iman Kochbati, professoressa di sociologia e demografia, ha affermato che il documento mette in luce le manifestazioni e l'impatto del cambiamento climatico nelle due regioni più povere della Tunisia, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica nella mappa della povertà della Tunisia per il 2020. È inoltre orientato a evidenziare la relazione tra cambiamento climatico ed emarginazione in queste due regioni, con la migrazione come conseguenza.Secondo lo studio in cui viene adottato un approccio metodologico misto che combina dati quantitativi e qualitativi, e basato su un'analisi di genere, il cambiamento climatico ha profondamente esacerbato la situazione sociale degli abitanti di Al Alaa e Kalaat Al Andalous, poiché ha ridotto la produzione agricola e i ricavi. Allo stesso modo, il potere d'acquisto è diminuito e si è registrata una disoccupazione più elevata, oltre a al verificarsi di rotture familiari, esodo verso la capitale e uno stato generale di malessere. (ANSAmed).

