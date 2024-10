Occhiuto,Calabria può essere hub Italia e Europa in Mediterraneo

(ANSAMed) - "Credo molto nella possibilità che la Calabria possa diventare l'hub dell'Italia e dell'Europa sul Mediterraneo". Lo ha detto Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e presidente della Commissione Intermediterranea, concludendo a Reggio Calabria la cerimonia d'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università Mediterranea nel corso della quale é stata conferita ad Alberto Angela la laurea honoris causa in Scienze forestali e ambientali. "I Paesi che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo, nei prossimi anni - ha aggiunto Occhiuto - cresceranno con un incremento del Pil superiore a quello di molte nazioni europee. Ed allora, avere eco-distretti del sapere significa prepararsi a non perdere questa occasione. Credo che il sistema universitario calabrese sia così solido da essere pronto a questa sfida. E la circostanza della consegna di una laurea honoris causa ad un'icona della cultura italiana come Alberto Angela dimostra che c'é grande interesse nei confronti dell'Università Mediterranea da parte della comunità culturale ed accademica italiana".(ANSAMed).

