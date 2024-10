Il Wwf e l'adattamento a cambiamenti climatici in Tunisia

TUNISI - Organizzata dal Wwf Nord Africa e dal Forum Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici di Tunisi - Fnacc, con il sostegno del ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Idrauliche e della Pesca Marittima e di Giz, parte questa settimana una serie di iniziative legate all'adattamento ai cambiamenti climatici. Lo rende noto il Wwf Nord Africa precisando che sono in programma diverse attività regionali, da oggi, 14 ottobre, a domani, workshop tematici e mostre alla Cité des Sciences di Tunisi, dal 17 al 19 ottobre, con panel di esperti, sessioni interattive e opportunità di networking e presentazioni di pratiche e tecnologie innovative in termini di adattamento.



E' più che mai necessario, sottolineano gli organizzatori, coinvolgere attori locali, regionali e nazionali, Ong, accademici, startup e media per esplorare le strategie di adattamento climatico della Tunisia e contribuire a costruire un futuro più resiliente. Le voci di coloro che sono maggiormente colpiti dagli impatti del cambiamento climatico sono state ascoltate dai decisori mondiali durante il terzo Climate Justice Camp, tenutosi dall'8 al 12 ottobre in Tanzania, a cui hanno partecipato giovani attivisti per il clima, avviato da Greenpeace, in vista della 29a Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici (COP 29), prevista a Baku, in Azerbaigian, dall'11 al 22 novembre 2024.



Oltre 300 giovani leader della comunità, tra cui giovani provenienti da Tunisia, Marocco e Libano, hanno preso parte al conclave e hanno condiviso le loro esperienze, storie e piani d'azione con le loro controparti tanzaniane.



La giovane tunisina Aziza Fakher ha sottolineato l'impatto positivo dell'incontro sui giovani nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) e affermato che "la crisi climatica è ora al centro delle nostre lotte nella regione, poiché le nostre vite e le comunità locali sono profondamente colpite dalle crisi causate dalla scarsità d'acqua, dalla siccità e dalle inefficaci politiche climatiche e ambientali del capitalismo".

