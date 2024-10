In estate oltre 3 milioni di passeggeri in Marocco, in nave

RABAT - Oltre 3 milioni di passeggeri, il 70% dei quali marocchini residenti all'estero, e 700mila automobili sono entrati in Marocco dai porti, tra il 5 giugno e il 15 settembre, seguendo le linee dell'operazione Marhaba, 'Benvenuto' in arabo. Si tratta di un aumento del 6% dei passeggeri e del 10% dei veicoli rispetto al 2023, precisa il ministro dei Trasporti e della logistica Mohamed Abdeljalil, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare il risultato della stagione 2024.



Per accompagnare il rientro in patria dei marocchini della diaspora, sono state mobilitate 29 navi, gestite da sette compagnie, sulle diverse linee che collegano i porti marocchini alla Spagna, alla Francia e all'Italia, con l'obiettivo di garantire più di 535 traversate settimanali e con una capacità massima stimata in 500.000 passeggeri e 130.000 automobili ogni settimana. Tra l'altro, il controllo della qualità dei servizi, il monitoraggio dei prezzi, l'ammodernamento di alcune delle principali stazioni marittime, hanno contribuito a garantire la fluidità dei flussi.

