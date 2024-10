Tunisia: previste 340mila tonnellate d'olio d'oliva in 2 anni

La Tunisia prevede una produzione di circa 340.000 tonnellate di olio d'oliva nella stagione 2024/2025. Lo ha affermato il ministro dell'agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Ezzeddine Ben Cheikh durante una riunione della Commissione nazionale per l'organizzazione e il monitoraggio della stagione dell'olio d'oliva 2024-2025, sottolineando la necessità di unire gli sforzi di tutte le parti interessate per garantire un buon raccolto, e non dimenticare l'importanza del mercato locale.La Tunisia mira a produrre 210.000 tonnellate di olio d'oliva durante la stagione 2023-2024, oltre a implementare un piano per fornire al mercato locale 2 milioni di litri di olio d'oliva vergine a un prezzo non superiore a 15 dinari (5 euro circa). I ricavi delle esportazioni di olio d'oliva sono aumentati del 58% da gennaio al 30 settembre 2024, raggiungendo circa 5.025 milioni di dinari (1.522,72 mln euro) , rispetto allo stesso periodo della precedente stagione 2022-2023, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale dell'olio il 5 ottobre scorso.

