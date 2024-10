Tunisia, ricavi export di olio d'oliva in aumento del 58%

TUNISI - I ricavi delle esportazioni di olio d'oliva tunisino dall'inizio della stagione, ovvero dal 1 novembre 2023 al 30 settembre 2024, sono aumentati del 58% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un valore di 5,025 miliardi di dinari (1,52 mld di euro). Lo rivela l'Ufficio tunisino dell'olio d'oliva (Onh) in una nota, aggiungendo che dall'inizio della stagione al 30 settembre scorso la ;;Tunisia ha esportato 190.122 tonnellate di olio d'oliva, tra cui 26.483 tonnellate di olio d'oliva confezionato per un valore di 765 milioni di dinari (231,8 mln di euro), registrando un aumento del 45% rispetto allo stesso periodo della stagione 2022/23.



La produzione di olio d'oliva durante la stagione che si è appena conclusa dovrebbe oscillare tra 210.000 tonnellate e 220.000 tonnellate rispetto alle 217.000 tonnellate della stagione precedente, secondo le previsioni dell'Osservatorio nazionale dell'agricoltura (Onagri).



Nel 2023, la Tunisia registrò entrate derivanti dalle esportazioni di olio d'oliva pari a 3,8 miliardi di dinari (1,15 mld di euro) rispetto ai 2,5 miliardi di dinari (0,75 mld di euro) di fine 2022.

