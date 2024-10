Algeria, il bilancio 2025 non subirà aumenti di tasse

ALGERI - "La legge del bilancio generale dell'Algeria per il 2025 non subirà ulteriori aumenti di tasse che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini". Lo afferma un comunicato del Consiglio dei ministri presieduto dal capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, pubblicato ieri sera dalla Presidenza.



Secondo lo stesso comunicato, Tebboune ha insistito sul fatto che "la legge finanziaria del 2025 deve essere coerente con i grandi progetti che ha intrapreso con il popolo algerino, tra cui due milioni di unità abitative, progetti nei settori energetico e minerario e 450.000 nuovi posti di lavoro".



È stato inoltre deciso di aumentare in modo significativo l'indennità turistica per i cittadini che si recano all'estero una volta all'anno.



Attualmente questa somma vale solo 15.000 dinari (102 euro) e viene venduta nelle banche ai cittadini al tasso di cambio ufficiale (1 euro equivale a 147 dinari), mentre sul mercato parallelo il cambio è di circa 250 dinari per 1 euro.



Si ricorda che il bilancio dell'Algeria per l'anno in corso (2024) ammonta a 106 miliardi di euro, il più alto in assoluto nella storia del Paese nordafricano, di cui 21 miliardi di euro destinati alla difesa e altri 16 miliardi ai sussidi sociali.





