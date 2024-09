L'Arabia Saudita investe 5 miliardi di dollari in Egitto

NAPOLI - L'Arabia Saudita va in aiuto dell'economia egiziana, che si trova ad affrontare crescenti difficoltà finanziarie. Il Governo del Cairo ha infatti annunciato nei giorni scorsi che riceverà un finanziamento di 5 miliardi di dollari dal Fondo Saudita per gli Investimenti Pubblici, che verranno inviati per sostenere il momenti difficile del Paese. Ne dà notizia ecomnewsmed.com che sottolinea come il finanziamento segue la promessa degli Emirati Arabi Uniti, che lo scorso febbraio avevano promesso di investire 35 miliardi di dollari nel Paese più popoloso del mondo arabo.



"Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman ha ordinato al Fondo di investimento pubblico (Pif) di iniettare 5 miliardi di dollari in Egitto in una prima fase", si legge nella nota del Governo egiziano dopo un incontro tenutosi a Riad tra il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly e Mohammed Bin Salman. Il comunicato non precisa però la data in cui verranno investiti i fondi e la natura degli investimenti.



Già nel 2022, il Fondo Saudita per gli Investimenti Pubblici ha creato una filiale in Egitto, denominata Saudi Egyptian Investment Company (Seic). Il finanziamento rappresenta quindi un ulteriore passo di sostegno all'economia come già avvenuto negli anni scorsi quando il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita hanno già concesso diversi miliardi di dollari in aiuti all'Egitto sotto forma di consegne di carburante, donazioni in contanti, investimenti e depositi presso la Banca Centrale. Le autorità egiziane hanno reso noti i finanziamenti con cui si evince già che al 31 dicembre 2023 Riad aveva depositi a lungo termine in Egitto per un valore di 5,3 miliardi di dollari presso la Banca Centrale d'Egitto (Cbe). In questo contesto, il Primo Ministro egiziano ha sottolineato l'importante ruolo svolto da Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman nel raggiungimento di uno sviluppo reale nell'interesse del popolo saudita, grazie al suo importante ruolo nel servire gli affari della nazione araba. Per il capo del Governo la visita a Riad mira a sostenere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi, incoraggiati dalla stretta cooperazione tra le due parti in vari campi.

