Tunisia: Confimprese Italia e Conect uniscono le loro forze

TUNISI - Missione fruttuosa a Tunisi per Confimprese, la Confederazione Italiana della Micro, Piccola e Media Impresa che ha firmato un accordo di partenariato strategico con la Confederazione delle imprese cittadine della Tunisia (Conect), volto a rafforzare la cooperazione economica e lo sviluppo imprenditoriale in Tunisia e in Italia. Le rende noto Conect in un comunicato precisando che il protocollo d'intesa è stato siglato dal presidente di Conect, Aslan Berjeb, e dal presidente di Confimprese Italia Guido D'Amico. "Questa partnership si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti sfide per le imprese in termini di importazione, esportazione e internazionalizzazione, con l'obiettivo di offrire soluzioni innovative adatte alle esigenze delle imprese tunisine, garantendo loro sostegno e rappresentanza efficace presso le istituzioni nazionali e internazionali", si legge nella nota.



Attraverso questa collaborazione Conect e Confimprese Italia si impegnano a avviare un riavvicinamento e uno sviluppo progressivo delle rispettive missioni, a realizzare azioni congiunte per supportare le aziende nelle loro attività di import-export, investimenti, condivisione di esperienze e cooperazione tecnica, a tutelare gli interessi dei soci e promuoverne la crescita internazionale e a nominare il rappresentante di Confimprese Italia a Tunisi e Conect International quale responsabile del coordinamento e del monitoraggio delle attività congiunte.

