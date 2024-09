Anche le aziende tunisine alla fiera FrancoTech di Parigi

(ANSAmed) - ROMA, 17 SET - Il Centro di Promozione delle Esportazioni (Cepex) e l'Agenzia per la Promozione degli Investimenti Esteri (Fipa) sceglieranno 3-4 aziende/startup tunisine per partecipare alla fiera FrancoTech, che si terrà a Parigi il 3-4 ottobre 2024, secondo quanto riferisce l'agenzia Tap.FrancoTech rappresenta "un'opportunità per le aziende e le startup tunisine che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della transizione energetica, del capitale umano, della logistica, della sicurezza alimentare e del finanziamento dell'innovazione per promuovere i loro prodotti, le loro soluzioni e le loro innovazioni, nonché per favorire l'imprenditorialità e i partenariati", si legge in un comunicato. Il termine ultimo per partecipare è stato fissato al 19 settembre. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA