L'Ue propone limiti di pesca per il Mediterraneo e il Mar Nero

BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato la proposta sulle opportunità di pesca per il 2025 per il Mediterraneo e il Mar Nero, che sarà ora sul tavolo dei ministri Ue della pesca il 9 e 10 dicembre per il via libera finale. Il regolamento per la gestione sostenibile degli stock ittici si applicherà da gennaio 2025.



Nel Mediterraneo occidentale, spiega una nota, la proposta prevede limiti di pesca per i pescherecci da traino e i pescherecci con palangari, limiti di cattura per i gamberi di acque profonde e un meccanismo di compensazione per i pescherecci da traino. A partire da gennaio, sarà in vigore il piano di gestione pluriennale del Mediterraneo occidentale per gli stock demersali che applicherà una quantità massima di pesce che i pescatori possono prelevare dal mare senza compromettere la rigenerazione e la produttività futura dello stock. Nel Mar Nero, la proposta include limiti di cattura e quote per lo spratto e il rombo chiodato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA