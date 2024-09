La Tunisia esporta negli Usa 60 robot di sicurezza Enova Robotics

TUNISI - Gli Stati Uniti importeranno 60 robot di sicurezza mobili "Next Guard" della tunisina Enova Robotics, in partnership con la statunitense Unartificial Labs. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Tunisia in visita alla Novation City di Sousse, come riportato dall'ambasciata Usa in Tunisia.



Le due aziende hanno recentemente firmato un accordo di partnership che prevede la vendita e la consegna di almeno 60 robot realizzati in Tunisia negli Stati Uniti. "Questa partnership evidenzia l'elevata qualità e competitività dell'ingegneria e della tecnologia tunisine nel mercato americano e sottolinea il vasto potenziale per nuove vie di collaborazione e condivisione delle conoscenze tra i nostri due paesi", ha detto l'ambasciatore Hood che in occasione di una visita alla sede di Enova Robotics ha avuto anche modo di chattare in maniera divertente con il primo robot tunisino Next Guard pronto a partire per gli Stati Uniti.



"Congratulazioni a Enova Robotics per aver messo in mostra lo spirito imprenditoriale innovativo della Tunisia su un palcoscenico globale, ha scritto l'ambasciatore Usa sui propri social, sottolineando che "questo è un altro grande esempio di come l'innovazione tunisina stia facendo scalpore in tutto il mondo".



I robot di sicurezza mobili "Next Guard" sono già stati utilizzati con successo in Tunisia durante l'epidemia del Covid per il monitoraggio a distanza.





