Tunisia: da Banca Africana di Sviluppo 115 mln euro per il lavoro

TUNISI - Un accordo per 90 milioni di euro di prestito e uno da 2,5 milioni di dollari di dono volti a contribuire al finanziamento del Programma di sostegno alla competitività aziendale e all'emancipazione della popolazione attraverso la creazione di posti di lavoro (CAP-Emplois) sono stati firmati a Tunisi dal ministro dell'Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, e dal vicedirettore generale per il Nord Africa della Banca africana di sviluppo (AfDB) Malinne Blomberg. Lo rende noto il ministero dell'Economia tunisino, precisando che il primo accordo è un prestito di 90 milioni di euro concesso dall'AfDB da rimborsare in 24 anni, con un periodo di grazia di 8 anni. Il secondo accordo è una donazione di 2,5 milioni di dollari concessa dalla AfDB come supporto tecnico per il programma Cap-Emplois.



L'accordo sarà implementato nel periodo dal 2024 al 2028 sotto la supervisione del ministero della Formazione professionale e dell'Occupazione. Il finanziamento della AfDB contribuirà all'implementazione di questo programma che mira a creare posti di lavoro a breve e medio termine per i giovani, in particolare donne e laureati, e a promuovere l'integrazione economica stimolando l'imprenditorialità e sviluppando competenze e capacità, ha aggiunto il ministro. Cap-Emplois contribuirà alla creazione di 76.000 posti di lavoro diretti e all'effettiva integrazione di 10.000 destinatari di formazione complementare, ha affermato il ministro della Formazione professionale e dell'Occupazione Riadh Choud. Il programma aiuterà anche a creare e finanziare 13.000 aziende e a formalizzare 10.000 aziende informali tramite lo status di autoimprenditore.



Blomberg di AfDB ha sottolineato la necessità di accelerare l'implementazione di questo programma, in particolare le componenti relative all'introduzione di sessioni di formazione dirette e brevi per supportare imprenditori e giovani in cerca di lavoro.





