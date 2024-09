Ad 'ArtiCrea' a Tunisi il meglio dell'artigianato locale

TUNISI - Fino al 15 settembre la fiera dell'artigianato "ArtiCrea" ospita presso il Centro Espositivo di El Kram a Tunisi oltre un centinaio di artigiani di varie specialità, che mettono in mostra prodotti originali in linea con le tendenze del mercato mondiale. Tra le creazioni artigianali esposte mobili e decorazioni, vetro e ceramica, articoli da regalo e concept store, forniture alberghiere, articoli per specialisti all'ingrosso, interior design, facility management e architettura e forniture aziendali.



La fiera, alla sua prima edizione, è organizzata dall'Ente Nazionale dell'Artigianato Tunisino (Onat) ed è stata inaugurata dal ministro del Turismo e dell'Artigianato, Sofiane Tekaya, alla presenza del ministro del Commercio e dello Sviluppo delle Esportazioni, Samir Abid, del ministro delle Tecnologie della Comunicazione, Sofiene Hemissi, e del Segretario di Stato agli Esteri.



"ArtiCrea è un'opportunità per i professionisti, tra cui figurano 45 operatori stranieri (acquirenti e media specializzati nel campo dell'artigianato e dell'interior design), di conoscere i prodotti artigianali tunisini, gli imballaggi e le strutture statali interessate", ha detto ai giornalisti il ministro del Turismo, sottolineando che il governo sta lavorando per promuovere la Tunisia come destinazione turistica in generale e il settore artigianale in particolare. "Per questo sono stati messi in atto diversi incentivi da parte dello Stato per incoraggiare gli artigiani tunisini a esportare di più e ad aprire nuovi mercati internazionali", ha aggiunto. Tekaya ha anche fatto notare che le esportazioni di artigianato tunisino sono aumentate di oltre il 6% con gli Stati Uniti destinazione principale per i prodotti artigianali locali.



ArtiCrea è anche un'opportunità unica per scoprire gamme di prodotti tunisini autentici al 100%, pianificare progetti, stabilire contatti strategici ed effettuare ordini personalizzati. Organizzato con il supporto del programma dell'Unione europea, Creative Tunisia, Tounes Whijetouna e dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che mira a rafforzare le catene del valore tunisine, ArtiCrea beneficerà di un'elevata visibilità nazionale e internazionale con lo scopo di attrarre acquirenti internazionali e di promuovere e migliorare il valore dell'artigianato tunisino. Il programma espositivo include conferenze e workshop guidati da esperti. L'obiettivo è quello di fornire ad artigiani, professionisti e project manager del settore artigianale in Tunisia e all'estero informazioni chiave sulle attuali questioni del settore.



Il settore dell'artigianato è uno dei settori economici in più rapida crescita in Tunisia, come dimostrano i guadagni derivanti dalle esportazioni di prodotti artigianali tunisini che hanno raggiunto oltre 40 milioni di euro nel 2022. È un settore importante per il Paese, che fornisce oltre 7.000 posti di lavoro diretti e contribuisce al 4,5% del Pil, secondo l'Ufficio nazionale dell'Artigianato tunisino (Onat).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA