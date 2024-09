Marocco al terzo posto per investimenti stranieri in Africa

Il Marocco è la terza destinazione più attraente per il commercio in Africa. Secondo l'indice annuale di Bloom Consulting, la società spagnola che censisce gli sforzi economici e di investimento dei paesi africani, nel periodo che va dal 2021 al 2023, il Marocco è stato particolarmente capace di attirare l'attenzione degli investitori internazionali. L'analisi illustra la stabilità degli investimenti diretti esteri in Marocco, e la sua crescente attrattiva come destinazione preferita dagli attori economici globali, testimoniando così il suo status di leader nell'integrazione dell'economia digitale nel suo tessuto economico tradizionale.Il Marocco - si sottolinea - è stato abile nell'utilizzare la propria presenza online per catturare l'interesse degli investitori a livello globale, consolidando così la propria reputazione e la propria posizione nel commercio africano. La stabilità economica e l'impegno a sostenere progetti nell'energia verde e nelle industrie sostenibili hanno contribuito a mettere il Marocco sotto una buona luce.Secondo lo studio di Bloom Consulting, il Sudafrica è in cima alla lista, con un'economia solida e diversificata che attrae investitori stranieri. Si fa notare il Senegal che arriva al settimo posto con un balzo di 11 posizioni rispetto all'anno precedente. Un'ascesa attribuita a una serie di audaci riforme economiche, alla diversificazione delle sue industrie e al notevole sviluppo delle infrastrutture.

